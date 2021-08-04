Гособвинение запросило для Олега Навального год условно по «санитарному делу»

Во время прений в Преображенском суде Москвы прокурор потребовал назначить Олегу Навальному один год условно с испытательным сроком на три года по «санитарному делу». Об этом его адвокат Никос Параскевов сообщил в твиттере.

Олега Навального обвиняют в подстрекательстве к нарушению карантина, он вину не признает. По версии следствия, его посты в соцсетях (как и посты других фигурантов) побудили людей выйти на акцию 23 января в поддержку Алексея Навального и тем самым нарушить ковидные ограничения.

Вместе с Олегом Навальным по делу проходят еще восемь человек, в том числе глава «Альянса врачей»* Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и соратница оппозиционера Любовь Соболь. Последнюю 3 августа приговорили по этому делу к полутора годам ограничения свободы.

*Минюст признал «Альянс врачей» НКО, выполняющей функцию иноагента.