Роскомнадзор заблокировал несколько страниц онлайн-галереи DeviantArt

Роскомнадзор ограничил доступ к 30 страницам онлайн-галереи DeviantArt, следует из данных «Роскомсвободы». Портал не внесли в реестр запрещенных ресурсов, так что посмотреть другие работы фотографов и художников можно.

Однако некоторые ссылки, которые есть в списке заблокированных, также открываются для просмотра.

Ранее РКН сообщил, что неоднократно направлял администрации сайта требования удалить незаконные материалы, очередное из них было отправлено 29 июля. Регулятор усмотрел на ресурсе материалы с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и другим запрещенным контентом.

РКН отмечает, что DeviantArt популярен среди российских пользователей, в числе которых дети. Ведомство надеется, что администрация ресурса «ответственно подойдет к своим обязанностям и удалит запрещенные материалы».

DeviantArt — популярный портал для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также социальная сеть художников. Сервис был создан в 2000 году. В 2017 году проект купила израильская компания Wix и начала разрабатывать обновленную версию сайта.