Роскомнадзор пригрозил заблокировать онлайн-галерею DeviantArt из‑за запрещенного контента

Роскомнадзор намерен ограничить доступ к онлайн-галерее DeviantArt, если та не удалит противоправный контент. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Регулятор сообщил, что неоднократно направлял администрации сайта требования удалить незаконные материалы, очередное из них было отправлено 29 июля.

«В настоящее время остаются доступными страницы указанного сайта с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещенным органами власти и судами контентом», — говорится в сообщении.

РКН отмечает, что DeviantArt популярен среди российских пользователей, в числе которых дети. Ведомство надеется, что администрация ресурса «ответственно подойдет к своим обязанностям и удалит запрещенные материалы».

В какой срок площадка должна удалить противоправную информацию, не уточняется.

DeviantArt — популярный портал для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также социальная сеть художников. Сервис был создан в 2000 году. В 2017 году проект купила израильская компания Wix и начала разрабатывать обновленную версию сайта.