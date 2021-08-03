В сети появился трейлер фильма «Тед Банди: Американский бугимен». Знаменитого американского серийного убийцу в нем сыграл Чад Майкл Мюррей, известный по сериалам «Холм одного дерева» и «Ривердэйл».
Триллер, рассказывающий о преступлениях Банди и попытках полиции выяснить личность убийцы, снял Дэниел Фаррандс («Убийства в Амитивилле», «Призраки Шэрон Тейт»). Он же написал сценарий фильма.
В картине снялись, помимо Мюррея, Лин Шей в роли матери Банди Линды, Холланд Роден в роли офицера полиции Кэтлин Макчесни и Грир Грэммер в роли выжившей жертвы маньяка Герил Томас.
«Тед Банди: Американский бугимен» появится в кинотеатрах 16 августа. А 27 августа на экраны выйдет еще один проект о Банди — «No Man of God» с Элайджей Вудом и Люком Кирби. Он расскажет об отношениях убийцы и допрашивающего его агента ФБР.