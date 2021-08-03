В сети появился трейлер фильма «Тед Банди: Американский бугимен». Знаменитого американского серийного убийцу в нем сыграл Чад Майкл Мюррей, известный по сериалам «Холм одного дерева» и «Ривердэйл».

Триллер, рассказывающий о преступлениях Банди и попытках полиции выяснить личность убийцы, снял Дэниел Фаррандс («Убийства в Амитивилле», «Призраки Шэрон Тейт»). Он же написал сценарий фильма.