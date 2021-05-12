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Delivery Club и «Стрелка» разработали курс для велокурьеров. Его может использовать любая компания

Семён Гудошников
Сегодня в 14:48

Сервис доставки еды Delivery Club и КБ «Стрелка» подготовили программу обучения велокурьеров. Она находится в открытом доступе, то есть воспользоваться ей для подготовки курьеров может любая компания. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Образовательные материалы подготовлены на основе гайдов и чек-листов, которые используются госорганами, велоактивистами и сервисами доставки из Америки, Европы и Азии. Программа доступна на четырех языках — русском, узбекском, киргизском и таджикском.

Курс будет использован при обучении и тестировании курьеров Delivery Club. Сотрудники сервиса также получат памятки с правилами безопасного движения.

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