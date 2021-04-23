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Ди Каприо пять месяцев обдумывал сценарий «Не смотри вверх», прежде чем согласился играть в комедии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:01

Леонардо Ди Каприо пять месяцев дорабатывал сценарий «Не смотри вверх» и очень удивил режиссера и сценариста комедии Адама Маккейна, когда согласился участвовать в проекте. Об этом Маккейн рассказал в подкасте MTV.

Автор сценария даже не думал, что актер такой величины согласится работать с ним. «Если бы я мог работать с Мартином Скорсезе, то я бы только с ним и работал», — пошутил Маккейн. Но он все-таки отправил сценарий Ди Каприо — и тот ему понравился.

Мы вычитывали текст от начала и до конца по несколько раз. Так продолжалось где‑то 4 или 5 месяцев, мы постоянно обдумывали идеи. Затем мы взяли перерыв на карантин, а когда придумали теоретически безопасный способ снять фильм, Ди Каприо сказал, что он с нами. Я не мог в это поверить. И в фильме он великолепен — а по-другому и быть не может.

Маккей отметил, что Ди Каприо не зазнавшийся человек с хорошим чувством юмора, как и другая актриса фильма — Дженнифер Лоуренс. «Это отличный микс, Лео и Джен смотрятся идеально. Как только эти двое оказались в команде, у фильма родился свой уникальный стиль». Актеры сыграли двух астрономов, путешествующих по стране: они хотят предупредить население о комете, которая уничтожит планету.

По его словам, «Не смотри вверх» получился чем‑то между «Игрой на понижение» и «Копы в глубоком запасе» — оба фильма срежиссировал Маккейн. Он не стал раскрывать точную дату выхода фильма на Netflix, но приблизительно это случится в ноябре или декабре.

В картине также приняли участие Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Мэттью Перри и Ариана Гранде.

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