Ди Каприо пять месяцев обдумывал сценарий «Не смотри вверх», прежде чем согласился играть в комедии

Леонардо Ди Каприо пять месяцев дорабатывал сценарий «Не смотри вверх» и очень удивил режиссера и сценариста комедии Адама Маккейна, когда согласился участвовать в проекте. Об этом Маккейн рассказал в подкасте MTV.
Автор сценария даже не думал, что актер такой величины согласится работать с ним. «Если бы я мог работать с Мартином Скорсезе, то я бы только с ним и работал», — пошутил Маккейн. Но он все-таки отправил сценарий Ди Каприо — и тот ему понравился.
Маккей отметил, что Ди Каприо не зазнавшийся человек с хорошим чувством юмора, как и другая актриса фильма — Дженнифер Лоуренс. «Это отличный микс, Лео и Джен смотрятся идеально. Как только эти двое оказались в команде, у фильма родился свой уникальный стиль». Актеры сыграли двух астрономов, путешествующих по стране: они хотят предупредить население о комете, которая уничтожит планету.
По его словам, «Не смотри вверх» получился чем‑то между «Игрой на понижение» и «Копы в глубоком запасе» — оба фильма срежиссировал Маккейн. Он не стал раскрывать точную дату выхода фильма на Netflix, но приблизительно это случится в ноябре или декабре.
В картине также приняли участие Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Мэттью Перри и Ариана Гранде.