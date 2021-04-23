Ди Каприо пять месяцев обдумывал сценарий «Не смотри вверх», прежде чем согласился играть в комедии

Леонардо Ди Каприо пять месяцев дорабатывал сценарий «Не смотри вверх» и очень удивил режиссера и сценариста комедии Адама Маккейна, когда согласился участвовать в проекте. Об этом Маккейн рассказал в подкасте MTV.

Автор сценария даже не думал, что актер такой величины согласится работать с ним. «Если бы я мог работать с Мартином Скорсезе, то я бы только с ним и работал», — пошутил Маккейн. Но он все-таки отправил сценарий Ди Каприо — и тот ему понравился.