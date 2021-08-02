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В Конгрессе США представили доклад о происхождении коронавируса в лаборатории в Ухане

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:05

Член комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол опубликовал доклад о происхождении COVID-19 в Уханьском институте вирусологии. Об этом сообщает издание The Hill.

«Поскольку мы продолжаем расследование происхождения пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время исключить рынок морепродуктов из возможных источников вспышки. Вместо этого, как говорится в этом докладе, перевес доказательств свидетельствует о том, что все дороги ведут в WIV [Уханьский институт вирусологии]», — заявил Маккол.

Расследователи предполагают, что первые случаи заражения коронавирусом произошли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как утверждалось ранее. В докладе говорится, что ученые из лаборатории в Ухане и американские исследователи имели возможность модифицировать генетически измененные вирусы без следов вмешательства.

Маккол призвал Конгресс ввести санкции в отношении ученых из лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые, по словам политика, препятствовали быстрому и эффективному реагированию на распространение вируса.

«Американский ученый, доктор Ральф Барик, помог создать метод, позволяющий не оставлять следов генетической модификации, еще в 2005 году. И уже в 2017 году ученые, работающие в WIV, смогли сделать то же самое. Этот факт указывает на то, что заявления научного сообщества о том, что SARS-CoV-2 [COVID-19] не может быть искусственным, поскольку не имеет маркеров генетической модификации, неправдивы».
Из доклада о происхождении COVID-19

Китайское правительство и ученые лаборатории отвергают эти обвинения и утверждают, что первые случаи заражения возникли в результате передачи вируса от животного к человеку на рынке морепродуктов в городе Ухань.

В свою очередь авторы доклада предупредили о наличии «оружия», которое окончательно докажет вину ученых в пандемии. Однако сейчас они ставят более серьезные задачи — разработать законодательные меры по обеспечению готовности к пандемии и возложить на Китай ответственность за вспышку коронавируса.

В марте ВОЗ опубликовала большой доклад о происхождении COVID-19. В ходе расследования совместная экспертная группа ВОЗ и Китая пришла к выводу, что вероятной причиной заражения является передача вируса человеку от животного-посредника. Версию о лабораторном происхождении вируса назвали «крайне маловероятной».

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