В Конгрессе США представили доклад о происхождении коронавируса в лаборатории в Ухане

Член комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол опубликовал доклад о происхождении COVID-19 в Уханьском институте вирусологии. Об этом сообщает издание The Hill.
«Поскольку мы продолжаем расследование происхождения пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время исключить рынок морепродуктов из возможных источников вспышки. Вместо этого, как говорится в этом докладе, перевес доказательств свидетельствует о том, что все дороги ведут в WIV [Уханьский институт вирусологии]», — заявил Маккол.
Расследователи предполагают, что первые случаи заражения коронавирусом произошли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как утверждалось ранее. В докладе говорится, что ученые из лаборатории в Ухане и американские исследователи имели возможность модифицировать генетически измененные вирусы без следов вмешательства.
Маккол призвал Конгресс ввести санкции в отношении ученых из лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые, по словам политика, препятствовали быстрому и эффективному реагированию на распространение вируса.
Китайское правительство и ученые лаборатории отвергают эти обвинения и утверждают, что первые случаи заражения возникли в результате передачи вируса от животного к человеку на рынке морепродуктов в городе Ухань.
В свою очередь авторы доклада предупредили о наличии «оружия», которое окончательно докажет вину ученых в пандемии. Однако сейчас они ставят более серьезные задачи — разработать законодательные меры по обеспечению готовности к пандемии и возложить на Китай ответственность за вспышку коронавируса.
В марте ВОЗ опубликовала большой доклад о происхождении COVID-19. В ходе расследования совместная экспертная группа ВОЗ и Китая пришла к выводу, что вероятной причиной заражения является передача вируса человеку от животного-посредника. Версию о лабораторном происхождении вируса назвали «крайне маловероятной».