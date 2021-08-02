В Конгрессе США представили доклад о происхождении коронавируса в лаборатории в Ухане

Член комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол опубликовал доклад о происхождении COVID-19 в Уханьском институте вирусологии. Об этом сообщает издание The Hill.

«Поскольку мы продолжаем расследование происхождения пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время исключить рынок морепродуктов из возможных источников вспышки. Вместо этого, как говорится в этом докладе, перевес доказательств свидетельствует о том, что все дороги ведут в WIV [Уханьский институт вирусологии]», — заявил Маккол.

Расследователи предполагают, что первые случаи заражения коронавирусом произошли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как утверждалось ранее. В докладе говорится, что ученые из лаборатории в Ухане и американские исследователи имели возможность модифицировать генетически измененные вирусы без следов вмешательства.

Маккол призвал Конгресс ввести санкции в отношении ученых из лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые, по словам политика, препятствовали быстрому и эффективному реагированию на распространение вируса.