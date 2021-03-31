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ВОЗ подготовила доклад о происхождении коронавируса. Вот главное из него

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:47

Всемирная организация здравоохранения опубликовала большой 120-страничный доклад о происхождении коронавируса. В ходе расследования совместная экспертная группа ВОЗ и Китая пришла к выводу, что самой вероятной причиной заражения является передача вируса человеку от животного-посредника. При этом версию о лабораторном происхождении вируса назвали «крайне маловероятной».

Споры об этом исследовании начались еще в начале февраля, после выступления членов группы на пресс-конференции в Ухани. Тогда они озвучили предварительные выводы четырехнедельной поездки в Китай.

В итоговом тексте доклада, выдержки из которого утекли в прессу еще до его официальной публикации, эти выводы в целом остались неизменными. Эксперты взяли четыре популярные версии происхождения коронавируса и оценили степень вероятности каждой.

Версии происхождения SARS-CoV-2

Самой вероятной версией названа передача вируса человеку от животного —изначального носителя (летучей мыши, панголины и т. д.) через животное-посредника (норки и кошачьи). При этом одним из главных аргументов против этой версии служит тот факт, что прямых доказательств циркуляции вируса ни среди домашних, ни среди диких животных до начала пандемии найдено не было.

Версия о передачи вируса напрямую от исходного носителя человеку оценили как менее вероятную. Дело в том, что при отслеживании источника вспышки в Ухани исследователи не нашли доказательств тому, что на местных рынках продавали летучих мышей, или панголинов, или продукты из них.

Заражение человека через упаковку замороженных или охлажденных продуктов с рынка морепродуктов в Ухани ученые назвали «возможным». Однако, по их данным, риск передачи коронавируса через контакт с продуктами, в отличие от передачи через дыхательные пути, является «очень низким».

Крайне маловероятной исследователи назвали версию о том, что пандемия началась с утечки из лаборатории в Ухани. Они установили, что «риск случайного культивирования SARS-CoV-2» в ней «крайне низок». Все местные лаборатории, утверждают эксперты, имеют необходимый уровень биологической защиты.

Критика со стороны Запада

После публикации доклада власти США и более десятка их союзников выразили обеспокоенность тем, что ВОЗ не получила от Китая достаточной информации во время расследования.

«Мы присоединяемся к выражению общей обеспокоенности в связи с недавним исследованием, проведенным ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы по разработке и использованию эффективной международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского Госдепа.

Страны признали вклад сотрудников ВОЗ в борьбу с коронавирусом, однако указали, что международные эксперты провели поиск источника заражения с большой задержкой. Они выступили за проведение независимого и прозрачного расследования, которое прольет свет на происхождение вируса, и подчеркнули, что оно должно быть ограничено от постороннего влияния.

По данным The Washington Post, большую часть всех данных о случившемся в Ухани китайские ученые собрали еще до визита группы ВОЗ — совместная группа потом их просто проанализировала. К тому же экспертам удалось только однажды ненадолго посетить Институт вирусологии в Ухани и поговорить с его сотрудниками.

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