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В Ленобласти снесли дом с бункером и крематорием, который прозвали «частной тюрьмой»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:38

Во Всеволожском районе в Ленобласти снесли частный дом с подземным бункером и крематорием, который успели прозвать «частной тюрьмой». Этого попросил владелец постройки, пишет 47news.

Владислав Велесевич, которого издание называет номинальным владельцем «частной тюрьмы», написал заявление в местную администрацию с просьбой засыпать подвал. Сам он этого сделать не может «ввиду отсутствия материальной возможности».

47news отмечает, что снос дома может быть «правовой уловкой, инициированной силовиками»: они не могут самостоятельно снести дом из‑за резонанса в СМИ, поэтому попросили хозяина написать заявление.

19 июля в коттеджном поселке Новый Петербург журналисты 47news обнаружили заброшенную «частную тюрьму» с крематорием. По словам издания, она похож на типичный следственный изолятор с камерами, которые закрываются на замки, как в бывшем петербургском СИЗО «Кресты».

Журналистам удалось выяснить, что год назад в доме работал Следственный комитет. Хозяйка ближайшего дома рассказала журналистам, что знала о существовании тюрьмы, она «помнит изыскания Следкома и полиции».

В руки Велесевичу участок с домом попал от знакомого, которого об этом попросил умерший несколько лет назад экс-сотрудник СИЗО № 4 Ренат Алимзанов. После публикации истории туда прибыла «тяжелая техника», вход в подземную тюрьму засыпали.

Позже на участок наведался Следственный комитет, который не обнаружил следов пребывания людей в «частной тюрьме». По информации 47news, Следственный комитет среагировал на появление материала мгновенно.

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