В Ленобласти нашли заброшенную частную тюрьму с крематорием

В 44 километрах от Петербурга журналисты издания 47news обнаружили заброшенную частную тюрьму с крематорием. Это частный дом, который оценивается в полмиллиона долларов.
Объект нашли в коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволожского района. По словам издания, он похож на типичный следственный изолятор с камерами, которые закрываются на замки, как в бывшем петербургском СИЗО «Кресты».
Около здания находится замаскированная подземная печь размером с тело человека. Под скрытым люком было углубление, напоминающее колодец: крематорий нашли, когда из него откачали воду. Внутри оказались некие биологические останки, которые могут быть не только человеческими.
«Высота потолков чуть более двух метров. Видны коммуникации, трубы, провода идут поверху. <…> Два проема, за ними коридор, а в нем три входа в натуральные камеры. В каждой — железные двухъярусные кровати, чаще называемые шконками, умывальник, унитаз», — пишут журналисты.
Примерные размеры бункера — 15 на 15 метров, то есть более 200 квадратов. По подсчетам специалистов, его постройка обошлась примерно в 500 тыс. долларов. Сообщается, что его первым собственником был экс-сотрудник СИЗО № 4 Ренат Алимзанов.
Как выяснило 47news, год назад в доме работал Следственный комитет. Хозяйка ближайшего дома рассказала журналистам, что знала о существовании тюрьмы, она «помнит изыскания Следкома и полиции».
«Как дом строился, я не знаю. Это, наверное, год 2010-й, 2012-й. У меня еще участок пустой стоял, просто купленный. Я позже построила дачу. Бываю раза три за лето. Но как теперь рядом с этим находиться, даже не представляю», — поделилась собеседница издания.
После публикации статьи на место прибыла «тяжелая техника», вход в подземную тюрьму засыпали. По информации 47news, Следственный комитет среагировал на появление материала мгновенно.