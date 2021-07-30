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Google собрал более 1800 классических картин в высоком разрешении на одном сайте

Виктория Шанина
Сегодня в 17:30

Компания Google создала на сайте Arts & Culture раздел под названием Zoom Views, в котором собрано 1848 классических картин в высоком разрешении. В виртуальной галерее шедевров мировой культуры можно приблизить работы до мельчайших деталей, пишет Open Culture.

«Увеличьте изображение и откройте для себя невероятный уровень детализации», — сообщается на основной странице сайта.

По словам авторов проекта, такой формат позволяет создать ощущение реального нахождения в музее. Пользователи могут рассмотреть даже трещины на картине, будто бы подошли к ней вплотную.

В библиотеке Zoom Views можно найти культовую «Девушку с жемчужной сережкой» Яна Вермеера или «Звездную ночь» Ван Гога. На сайте также представлены работы Густава Климта, Рембрандта, Караваджо, Карла Брюллова и многих других художников.

«Вы сможете полностью оценить гений таких художников, как Моне или Ван Гог, только если встанете так близко к картине, что почти коснетесь ее кончиком носа», — заявили в Google, отметив, что в музее такой возможности точно не будет.

Ранее фотолаборатория Hirox создала самое детальное изображение «Девушки с жемчужной сережкой». Разрешение снимка составило 10 млрд пикселей, благодаря чему специалистам удалось установить, что Вермеер действительно нарисовал своей героине ресницы, несмотря на расхожее мнение, что художник умышленно не добавил эту деталь в произведение.

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