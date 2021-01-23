перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел второй специальный эпизод «Эйфории» 12:56
Фотолаборатория Hirox создала самое детальное изображение «Девушки с жемчужной сережкой» 12:46
В России за сутки выявили 20 921 случай коронавируса 11:15
Непростая судьба поп-певицы в трейлере документального фильма «Framing Britney Spears» 10:26
Arca/Instagram Arca представила новый макси-сингл «Madre»
Arca представила новый макси-сингл «Madre» 10:00
«РИА Новости»: кандидату в руководители NASA в России отказали в визе 9:28
DJ Khaled и Фэт Джо открыли совместную страницу на OnlyFans 9:11
Madlib и Four Tet выпустили песню «Dirtknock» 8:44
Роскомнадзор возбудил дело против главреда «Медиазоны» из‑за статьи о COVID-19 в тюрьмах 4:05
Kristaps Grundsteins/Unsplash Финляндия закроет почти на месяц пункт пропуска на границе с Россией
Финляндия закроет почти на месяц пункт пропуска на границе с Россией 3:11
Премьеру фильма «Морбиус» с Джаредом Лето снова перенесли 2:19
Полиция Архангельска прекратила преследование Ильи Варламова. Ему простили «выражение эмоций» 1:13
Бри Ларсон снимется в сериале «Уроки химии». Он выйдет на Apple TV+ 0:16
Никогда не выставлявшаяся картина Мане уйдет с молотка за €200 млн. Художник написал ее за 20 минут Вчера в 23:59
Hert Niks/Unsplash Кипр разрешит въезд туристов с марта. Путешественникам не придется проходить карантин
Кипр разрешит въезд туристов с марта. Путешественникам не придется проходить карантин Вчера в 23:11
Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса Вчера в 23:05
Власти Москвы отказались от продажи руин дореволюционного ресторана на Воробьевых горах Вчера в 22:45
Борис Джонсон: британский штамм COVID-19 может быть более летальным Вчера в 22:27
СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты Вчера в 21:18
bolshoi_theatre/Instagram Пласидо Доминго выступит дирижером в Большом театре
Пласидо Доминго выступит дирижером в Большом театре Вчера в 21:15
Отключить рекламу

Фотолаборатория Hirox создала самое детальное изображение «Девушки с жемчужной сережкой»

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:46

Специалисты компании Hirox Europe создали самое детально изображение картины «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. Об этом сообщает Designboom.

Hirox удалось создать фотографию с разрешением в 10 млрд пикселей после того, как гаагская галерея Маурицхёйс два года исследовала полотно. Теперь на «Девушке с жемчужной сережкой» можно рассмотреть не только мельчайшие трещинки и другие детали.

Снимок произведения 1665 года был сделан при помощи цифрового микроскопа Hirox 3D, который может увеличивать изображение в 700 раз. Для этого картину достали из рамы, разместили на столе и отсканировали. Сначала увеличили в 35 раз, чтобы показать картину целиком, а затем — в 145 раз для того, чтобы запечатлеть мельчайшие детали.

Благодаря полученному изображению, специалистам удалось установить, что Вермеер действительно нарисовал своей героине ресницы, несмотря на расхожее мнение, что художник умышленно не добавил эту деталь в произведение.

На этой неделе в квартире жителя Неаполя нашли украденную копию «Спасителя мира» Леонардо да Винчи возрастом 500 лет. Работники музея даже не знали, что она была похищена, так как зал, где она находилась, три месяца закрыт из‑за пандемии.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
фотография
Москва Наума Грановского 1920–1980
Москва в объективе главного архитектурного фотографа СССР
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить