Фотолаборатория Hirox создала самое детальное изображение «Девушки с жемчужной сережкой»

Hirox удалось создать фотографию с разрешением в 10 млрд пикселей после того, как гаагская галерея Маурицхёйс два года исследовала полотно. Теперь на «Девушке с жемчужной сережкой» можно рассмотреть не только мельчайшие трещинки и другие детали.

Снимок произведения 1665 года был сделан при помощи цифрового микроскопа Hirox 3D, который может увеличивать изображение в 700 раз. Для этого картину достали из рамы, разместили на столе и отсканировали. Сначала увеличили в 35 раз, чтобы показать картину целиком, а затем — в 145 раз для того, чтобы запечатлеть мельчайшие детали.

Благодаря полученному изображению, специалистам удалось установить, что Вермеер действительно нарисовал своей героине ресницы, несмотря на расхожее мнение, что художник умышленно не добавил эту деталь в произведение.

На этой неделе в квартире жителя Неаполя нашли украденную копию «Спасителя мира» Леонардо да Винчи возрастом 500 лет. Работники музея даже не знали, что она была похищена, так как зал, где она находилась, три месяца закрыт из‑за пандемии.