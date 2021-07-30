Роспотребнадзор увеличил количество дней для сдачи ПЦР-теста после возвращения из‑за границы

С 30 июля россияне при возвращении из‑за границы должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение четырех дней, а не трех, как это было ранее. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До получения результатов тестирования нужно соблюдать режим самоизоляции, а данные ПЦР загрузить на сайт госуслуг.

Тест на коронавирус не нужно сдавать тем, кто привился в течение последних 12 месяцев, а также в последние полгода переболел коронавирусом. Это должно быть подтверждено официальным документом.

Ранее власти Болгарии отменили обязательные ПЦР-тесты для россиян, прошедших все этапы вакцинации препаратом «Спутник V». До этого страна требовала от россиян отрицательный тест вне зависимости от того, есть у них сертификат о вакцинации или нет.