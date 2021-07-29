Болгария отменила обязательное ПЦР-тестирование для россиян, привитых «Спутником V»

Власти Болгарии упростили правила въезда для россиян, прошедших все этапы вакцинации, и отменили для них обязательное ПЦР-тестирование. Приказ о новых условиях опубликован на официальном информационном портале страны.

До этого Болгария требовала от россиян отрицательный тест вне зависимости от того, есть у них сертификат о вакцинации или нет. На данный момент из российских вакцин в стране признан только «Спутник V».

Согласно новому приказу, с 29 июля по 31 августа все въезжающие в Болгарию из стран оранжевой зоны риска, к которой относится и Россия, могут предъявить документы о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте. Детям до 12 лет никаких справок не потребуется.

Россия возобновила авиасообщение с Болгарией в конце июня. На данный момент из Москвы можно вылететь в Софию, Варну и Бургас.