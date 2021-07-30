За последние сутки в России выявили 23 564 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 294 заражения больше, чем вчера.
Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 3356 до 3481. Следом по числу выявленных случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области, Красноярский край, а также Воронежская и Самарская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 242 066. За последние сутки выздоровели 20 485 человек, за все время — 5 588 848. За сутки умерли 794 пациента, за весь период — 157 771.
В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 195,8 млн человек, более 4,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (34,4 млн), на втором — Индия (31,5 млн), на третьем — Бразилия (19,7 млн).