За последние сутки в России выявили 23 564 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 294 заражения больше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 3356 до 3481. Следом по числу выявленных случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области, Красноярский край, а также Воронежская и Самарская области.