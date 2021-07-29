В России третий раз выявили рекордные 799 смертей от коронавируса за сутки

Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 2445 до 3356. Следом по числу выявленных случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область, а также Пермский край.

В России за последние сутки выявили 23 270 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 850 заражений больше, чем вчера .

Умерли за последние сутки 799 человек — это максимум, который уже достигался дважды, в последний раз — 24 июля. За все время с начала пандемии от COVID-19 скончались 156 977 пациентов.

За сутки выздоровели 20 834 человека, за весь период — 5 568 363. Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 218 502.

В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 195,2 млн человек, более 4,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (34,3 млн), на втором — Индия (31,4 млн), на третьем — Бразилия (19,7 млн).