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Новая книга Виктора Пелевина поступит в продажу в августе

Семён Гудошников
Сегодня в 14:01

Новая книга Виктора Пелевина появится в продаже 26 августа — одновременно в бумажном и электронном вариантах, а также в аудиоформате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства «Эксмо».

Название и подробности сюжета — как это обычно и бывает с произведениями Пелевина — держатся в тайне до самого выхода книги. Детали обещают раскрыть в августе.

Предзаказ книги уже можно оформить — на сайте «Литрес» он обойдется в 619 рублей.

Предыдущее произведение Пелевина — «Непобедимое солнце» — появилось в продаже в августе 2020 года. А ровно за год до этого вышло «Искусство легких касаний».

Виктор Пелевин — представитель постмодернизма в литературе и один из самых значимых российских писателей современности. Его книга «ДПП (nn)» удостоилась премии «Национальный бестселлер», а сборник рассказов «Синий фонарь» — «Малого букера». Самые популярные произведения писателя, «Generation П», «Чапаев и Пустота» и «Омон Ра», остались без наград.

Подробности по теме
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