Никита Ефремов и Маша Ивакова передают любовь на фото в новом выпуске «Современника с современником»

На ютьюб-канале «Современника» появился второй выпуск ютьюб-шоу театра. В нем артист «Современника» Никита Ефремов вместе со своей возлюбленной, актрисой Машей Иваковой постигают азы фотографии и пробуют взглянуть сквозь объектив на любовь. Помогают им в этом профессиональные фотографы Ваня и Лиза Трояновские.

В выпуске расскажут, в чем специфика жанра парной фотосессии и какими средствами можно передать на снимке уникальную энергию влюбленных. В поиске идеальных кадров герои отправились в Петербург — ходили по Марсовому полю, плавали по Неве и забирались на крыши старых домов.