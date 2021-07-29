Никита Ефремов и Маша Ивакова передают любовь на фото в новом выпуске «Современника с современником»

На ютьюб-канале «Современника» появился второй выпуск ютьюб-шоу театра. В нем артист «Современника» Никита Ефремов вместе со своей возлюбленной, актрисой Машей Иваковой постигают азы фотографии и пробуют взглянуть сквозь объектив на любовь. Помогают им в этом профессиональные фотографы Ваня и Лиза Трояновские.
В выпуске расскажут, в чем специфика жанра парной фотосессии и какими средствами можно передать на снимке уникальную энергию влюбленных. В поиске идеальных кадров герои отправились в Петербург — ходили по Марсовому полю, плавали по Неве и забирались на крыши старых домов.
Ютьюб-шоу «Современник с современником» было запущено в апреле 2021 года. В нем актеры пробуют себя в других профессиях. В основе проекта — интерес театра к своим современникам — людям, которые определяют сегодняшнюю реальность.
В первом выпуске актер Шамиль Хаматов пытался освоить ремесло диджея под руководством команды музыкантов Deep Fried Friends.