«Современник» запустил ютьюб-шоу, в котором актеры пробуют себя в других профессиях

Команда московского театра «Современник» разместила дебютный выпуск нового шоу «Современник с современником». Зрителям расскажут о закулисье театра, а актерам — о тонкостях других профессий, которые им интересны.

Первым гостем проекта стали актер Шамиль Хаматов и команда музыкантов Deep Fried Friends. Хаматов попытается освоить работу диджея и сведет свои первые треки, а DFF узнают от него секреты и трудности работы в театре.

«Идея родилась в период карантина, когда театры по всему миры были разделены со зрителями. В ее основе — глубокий интерес театра к своим современникам, к людям, которые определяют и создают сегодняшнюю реальность. За популярным форматом YouTube-шоу скрывается разностороннее исследование современности, цель которого — понять, кто такой герой нашего времени», — пишет пресс-служба театра.

Всем «современниковцам» задали вопрос: «Кем бы ты стал, если бы не выбрал актерскую профессию?» Кто‑то мечтал танцевать фламенко, кто‑то — строить подводные лодки, спасать человеческие жизни или летать в космос. Шоу дает возможность артистам театра познакомиться с уникальными профессионалами своего дела.

В следующих выпусках поучаствуют Алена Бабенко, мечтавшая стать балериной, Владислав Ветров, который пообщается с космонавтами, и Чулпан Хаматова, которая могла стать водительницей трамвая. Новые выпуски будут выходить на ютьюб-канале «Современника».