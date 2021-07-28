В России выявили 22 420 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 420 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 612 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Свердловской областях, Красноярском крае и Воронежской области.