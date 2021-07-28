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В России выявили 22 420 новых случаев коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 11:38

В России за последние сутки выявили 22 420 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 612 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Свердловской областях, Красноярском крае и Воронежской области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 195 232. За последние сутки выздоровели 20 579 человек, за все время — 5 547 529. За сутки умерли 798 пациентов, за весь период — 156 178.

В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 194,6 млн человек, более 4,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (34,2 млн), на втором — Индия (31,4 млн), на третьем — Бразилия (19,6 млн).

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