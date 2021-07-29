Клип Рика Эстли «Never Gonna Give You Up» набрал на ютьюбе миллиард просмотров

Ставший классикой клип Рика Эстли на песню «Never Gonna Give You Up» набрал на YouTube миллиард просмотров. Психологическая отметка была преодолена 28 июля.

За несколько часов до достижения круглой цифры пользователи стали активно просматривать видео. А значит вряд, ли миллиардный зритель стал жертвой «рикроллинга» — мема, который заключается в том, чтобы кидать ссылку на клип Рика Эстли под видом любой другой или прерывать песней какое‑либо событие.

«Рикроллинг» зародился в мае 2007 года. Тогда вышедший трейлер Grand Theft Auto IV привел к падению сайта Rockstar Games, и один из пользователей 4Chan разместил якобы ссылку на зеркало видео, которая на самом деле вела на клип «Never Gonna Give You Up».

За «рикроллингом» были замечены не только рядовые юзеры, но и знаменитости. К примеру, Foo Fighters и Грета Тунберг, а в июне прошлого года жертвой розыгрыша стал сам Рик Эстли. Пост с его «рикроллом» стал самым популярным на Reddit в 2020-м.