Грета Тунберг разыграла подписчиков старым мемом. Она их «зарикроллила»!

Экоактивистка Грета Тунберг тоже решила устроить розыгрыш на 1 апреля. Она выложила твит, в котором призвала посмотреть видео об экологии, якобы снятое ей.

«Я сделала видео, в котором рассказываю о некоторых мелочах, которые все мы можем и должны делать, чтобы остановить климатический кризис. В этом мы едины, и каждый из вас необходим. Вы сами решаете, в каком будущем жить. Так что, пожалуйста, смотрите, делитесь и начните вносить свой вклад уже сегодня!» — написала активистка.