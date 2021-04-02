Грета Тунберг разыграла подписчиков старым мемом. Она их «зарикроллила»!

Экоактивистка Грета Тунберг тоже решила устроить розыгрыш на 1 апреля. Она выложила твит, в котором призвала посмотреть видео об экологии, якобы снятое ей.
«Я сделала видео, в котором рассказываю о некоторых мелочах, которые все мы можем и должны делать, чтобы остановить климатический кризис. В этом мы едины, и каждый из вас необходим. Вы сами решаете, в каком будущем жить. Так что, пожалуйста, смотрите, делитесь и начните вносить свой вклад уже сегодня!» — написала активистка.
Однако, перейдя по ссылке, пользователи увидели не ролик Тунберг, а клип Рика Эстли «Never Gonna Give You Up». Так она процитировала старый интернет-мем, зародившийся на имиджборде 4chan. Он заключается в том, чтобы прерывать какое‑либо событие клипом или песней Рика Эстли, либо кидать ссылку на них под видом другой. За «рикроллингом» были замечены не только рядовые юзеры, но и знаменитости. К примеру, Foo Fighters на концерте в Токио.
Некоторые оценили троллинг Тунберг, призывая других ничего не подозревающих пользователей тоже посмотреть видео по ссылке.
Другие не могли поверить, что получили рикролл от 18-летней экоактивистки.
А кто‑то переписал припев «Never Gonna Give You Up» так, чтобы он соответствовал экологической повестке.