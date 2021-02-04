перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
За время пандемии от коронавируса умерли 145 священников РПЦ 3:21
Съемки финальных эпизодов «Лучше звоните Солу» начнутся в марте 2:52
bringmethehorizon/Instagram Солист Bring Me The Horizon рассказал о депрессии во время локдауна и реабилитации в монастыре
Солист Bring Me The Horizon рассказал о депрессии во время локдауна и реабилитации в монастыре 2:06
Австралийские ученые разгадали секрет мумии в глиняной оболочке 1:20
Instagram разрабатывает функцию вертикального прокручивания сторис, как в TikTok 0:12
Вышел новый трейлер комедии «Поездка в Америку-2» с Эдди Мерфи Вчера в 23:04
Рамзан Кадыров раскритиковал чеченца, подравшегося с сотрудником ОМОН на митинге Вчера в 23:00
olivier-bergeron/Pexels TikTok добавит функцию для борьбы с фейковыми видео
TikTok добавит функцию для борьбы с фейковыми видео Вчера в 22:42
Ивану Урганту предложили заняться воспитательной работой в школе Вчера в 22:35
Во Франции суд впервые признал правительство виновным в климатическом бездействии Вчера в 22:10
В новой плитке Ritter Sport нет сахара. Из‑за этого в Германии ее отказываются считать шоколадом Вчера в 22:07
Съемки «Фантастических тварей-3» приостановили из‑за вспышки коронавируса в съемочной группе Вчера в 21:31
кадр из фильма «Манк» Премия «Золотой глобус» объявила номинантов
Премия «Золотой глобус» объявила номинантов Вчера в 21:18
Клип Little Big «Skibidi» стал самым просматриваемым на российском YouTube Вчера в 20:38
Серебренников покинет «Гоголь-центр», OQJAV выпустила новый клип и другие новости дня Вчера в 20:18 Дайджест
В России впервые с 2005 года выросло число изнасилований Вчера в 17:56
Из Московской филармонии ушел светооператор, который поддержал политзаключенных проекцией на стене Вчера в 17:20
Sundance Institute/YouTube Фестиваль «Сандэнс» объявил победителей. Главный приз достался фильму «Дети глухих родителей»
Фестиваль «Сандэнс» объявил победителей. Главный приз достался фильму «Дети глухих родителей» Вчера в 16:44
Россия возобновит авиасообщение с Арменией и Азербайджаном Вчера в 16:23
Исследование: 15% россиян боятся вакцин от коронавируса из‑за чипирования и заговоров Вчера в 15:59
Отключить рекламу

Съемки финальных эпизодов «Лучше звоните Солу» начнутся в марте

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:52

Съемки шестого, финального сезона сериала «Лучше звоните Солу» начнутся в марте 2021 года. Об этом актер Боб Оденкерк рассказал изданию Deadline.

Артист заявил, что последние эпизоды шоу порадуют зрителей «взрывной кульминацией» и саспенсом. «Не могу дождаться фейерверка, серьезно», — отметил Оденкерк, пообещав поклонникам сериала напряженный и захватывающий финал.

В этом году актер уже в четвертый раз номинирован на «Золотой глобус» за свою работу в «Лучше звоните Солу». Его конкурентами в категории «Лучший телевизионный актер драматического сериала» стали Джейсон Бейтман («Озарк»), Джош О’Коннор («Корона»), Аль Пачино («Охотники») и Мэттью Риз («Перри Мейсон»).

«Номинация — это напоминание о том, что в мире есть и другие люди, что мы часть сообщества. <…> Это напоминает мне, что я нахожусь в обществе людей, которые мне очень нравятся», — сказал Оденкерк, ожидающий в феврале премьеру своего нового фильма «Никто».

Финальные серии «Лучше звоните Солу» должны выйти в 2021 году, но из‑за продолжающейся пандемии даты релиза по-прежнему неизвестны. В сезоне будет 13 эпизодов. Ранее Барак Обама назвал сериал в числе своих самых любимых. Также в топ лучших шоу его включил портал Rotten Tomatoes.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерениями
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Небесный огонь
Фильм-катастрофа про китайский вулкан
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить