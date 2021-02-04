Съемки финальных эпизодов «Лучше звоните Солу» начнутся в марте

Съемки шестого, финального сезона сериала «Лучше звоните Солу» начнутся в марте 2021 года. Об этом актер Боб Оденкерк рассказал изданию Deadline.

Артист заявил, что последние эпизоды шоу порадуют зрителей «взрывной кульминацией» и саспенсом. «Не могу дождаться фейерверка, серьезно», — отметил Оденкерк, пообещав поклонникам сериала напряженный и захватывающий финал.

В этом году актер уже в четвертый раз номинирован на «Золотой глобус» за свою работу в «Лучше звоните Солу». Его конкурентами в категории «Лучший телевизионный актер драматического сериала» стали Джейсон Бейтман («Озарк»), Джош О’Коннор («Корона»), Аль Пачино («Охотники») и Мэттью Риз («Перри Мейсон»).

«Номинация — это напоминание о том, что в мире есть и другие люди, что мы часть сообщества. <…> Это напоминает мне, что я нахожусь в обществе людей, которые мне очень нравятся», — сказал Оденкерк, ожидающий в феврале премьеру своего нового фильма «Никто».

Финальные серии «Лучше звоните Солу» должны выйти в 2021 году, но из‑за продолжающейся пандемии даты релиза по-прежнему неизвестны. В сезоне будет 13 эпизодов. Ранее Барак Обама назвал сериал в числе своих самых любимых. Также в топ лучших шоу его включил портал Rotten Tomatoes.