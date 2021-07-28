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Обыски у главреда The Insider связаны с делом о клевете по заявлению голландского журналиста

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:28
Обновлено сегодня в 10:47:

Обыски у главного редактора The Insider* Романа Доброхотова связаны с делом о клевете, возбужденным в апреле по заявлению журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа из Нидерландов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на адвоката голландца.

В ноябре 2020 года журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что Ван дер Верфф сотрудничал с Минобороны России и получал деньги за публикации о сбитом Boeing в Донбассе.

В Москве полиция пришла домой к главному редактору и основателю издания The Insider* Роману Доброхотову. Об этом он сам сообщил в твиттере.

«Видимо у меня обыск. Стучится полиция», — написал журналист. Чуть позже он сообщил свой домашний адрес и добавил, что сейчас ему не помешал бы адвокат.

Полиция явилась около половины восьмого утра. С чем связан обыск, неизвестно.

Журналист The Insider Сергей Ежов сообщает, что Доброхотов «должен был вылетать сегодня из России». «ОВД-Инфо» пишет, что к нему направляется адвокат Оксана Опаренко.

23 июля Минюст внес The Insider в список иноагентов. Тогда Доброхотов говорил, что издание продолжит работу в обычном режиме и не будет подчиняться российским законам, так как зарегистрировано в Латвии.

The Insider — расследовательское издание, созданное в 2013 году. Одно из его самых известных материалов — совместное с Bellingcat и CNN расследование о предполагаемых отравителях Алексея Навального.

* The Insider включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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