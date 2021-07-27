Певица Сверкай выпустила серию татуировок и показала их в новом клипе

По словам Юлии, в ролике показан абсурдный и внезапный процесс превращения: как однажды она хотела принять ванную, но вместо этого превратилась в ангела. «Можно понимать сюжет буквально, а можно метафорически», — пояснила певица.

Певица Сверкай показала клип на фрагмент композиции «Она не уходит одна», которая появится на будущем альбоме «Непредвиденное». На теле артистки — временные татуировки, разработанные вместе с брендом альтернативных тату everink.

Татуировки, показанные в ролике, — это первый мерч Сверкай. В лимитированную серию вошли рисунки, вдохновленные образами из грядущего альбома. Идею проекта воплотила в жизнь художница и татуировщица Наталья Мусихина, чей стиль основан на магических знаках и символах.

«Важные темы будущего альбома Сверкай — внутренняя борьба и поиск точки опоры в расколдованном взрослом мире. Ренессанс имени самой себя. Я постаралась собрать по чуть-чуть из каждой эпохи в истории искусств, которая меня очаровывает: падающая звезда пришла из „Апокалипсиса“ Дюрера, символ Луны — с одной из известнейших колод Таро, а сердце — с одной из средневековых картин. Татуировки можно носить по отдельности, но особенно круто они выглядят вместе», — поделилась артистка.

Альбом Сверкай «Непредвиденное» выйдет в середине августа. О ее прошлой, дебютной пластинке певица нам подробно рассказывала.