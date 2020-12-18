Заколдованный лес в клипе «Свети Сверкай» нового проекта Юлии Лед

У проекта «Сверкай» Юлии Лед вышел клип на песню «Свети Сверкай» с недавнего альбома «Дева в беде». Артистка рассказала «Афише Daily» о съемках видео и планах на будущее.

Над роликом Лед работала с режиссеркой Катей Утенышевой, декораторкой Лерой Дагмар и стилисткой Машей Дрессер, почти не вмешиваясь в творческий процесс. Изначально съемки хотели устроить в лесу, но неожиданно похолодало, и заколдованный лес изобразили при помощи декораций.

«Нам важно было сохранить наивность рукотворных декораций, чтобы поддержать атмосферу «советской сказки». Я, кажется, все время ходила в образе Марьи-искусницы: «Что воля, что неволя — все равно». Рога, кстати, тоже сплетены вручную», — поделилась артистка.

Клип «Свети Сверкай», по ее словам, о внутреннем свете, который иногда мы можем растратить понапрасну, а иногда, напротив, спасти им чью-то жизнь. В конце ролика у главной героини появляются рога — это отсылка к мифологии, где олень — символ Луны и охоты.