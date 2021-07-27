В России выявили 23 032 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 032 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 207 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых пациентов в Москве, Московской области, Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях, Красноярском крае и Воронежской области.