В России выявили 23 032 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 032 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 207 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых пациентов в Москве, Московской области, Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях, Красноярском крае и Воронежской области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 172 812. За последние сутки выздоровели 20 116 человек, за все время — 5 526 950. За сутки умерли 779 пациентов, за весь период — 155 380.
В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 194 млн человек, более 4,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (34,2 млн), на втором — Индия (31,4 млн), на третьем — Бразилия (19,6 млн).