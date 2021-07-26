В России выявили 23 239 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 23 239 случая COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 833 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых пациентов в Москве, Московской области, Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях, Красноярском крае и Воронежской области.