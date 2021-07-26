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В России выявили 23 239 новых случаев коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 11:28

За последние сутки в России выявили 23 239 случая COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 833 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых пациентов в Москве, Московской области, Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях, Красноярском крае и Воронежской области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 149 780. За последние сутки выздоровели 16 200 человек, за все время — 5 506 834. За сутки умерли 727 пациентов, за весь период — 154 601.

В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 192,2 млн человек, более 4,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (33,8 млн), на втором — Индия (31,2 млн), на третьем — Бразилия (19,4 млн).

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