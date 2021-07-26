Pink предложила оплатить штраф норвежских гандболисток за игру в шортах вместо бикини

Певица Pink предложила оплатить штраф женской сборной Норвегии по пляжному гандболу за игру в шортах вместо бикини. Об этом она рассказала в своем твиттере.

По словам певицы, она гордится гандболистками за то, что они «протестуют против очень сексистских правил, касающихся их „формы“». Она также предложила оштрафовать Европейскую федерацию гандбола (EHF) за сексизм.

«Молодцы, дамы. Я с удовольствием заплачу за вас штрафы. Продолжайте в том же духе», — написала Pink.