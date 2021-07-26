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Pink предложила оплатить штраф норвежских гандболисток за игру в шортах вместо бикини

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:19

Певица Pink предложила оплатить штраф женской сборной Норвегии по пляжному гандболу за игру в шортах вместо бикини. Об этом она рассказала в своем твиттере.

По словам певицы, она гордится гандболистками за то, что они «протестуют против очень сексистских правил, касающихся их „формы“». Она также предложила оштрафовать Европейскую федерацию гандбола (EHF) за сексизм.

«Молодцы, дамы. Я с удовольствием заплачу за вас штрафы. Продолжайте в том же духе», — написала Pink.

20 июля норвежские гандболистки отказались выступать в бикини из‑за неудобства и сексуализации. Девушки надели шорты и были оштрафованы на 1500 евро. Глава Норвежской федерации гандбола Каре Гейр Лио заявила, что организация оплатит штраф сборной, отметив важность удобной экипировки.

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