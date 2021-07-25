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В России выявили 24 072 новых случая коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 11:31

За последние сутки в России выявили 24 072 случая COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 125 заражений превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых пациентов в Москве, Московской области, Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях, Красноярском крае и Воронежской области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 126 541. За последние сутки выздоровели 18 678 человек, за все время — 5 490 634. За сутки умерли 779 пациентов, за весь период — 153 874.

В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 192,2 млн человек, более 4,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (33,8 млн), на втором — Индия (31,2 млн), на третьем — Бразилия (19,4 млн).

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