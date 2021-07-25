перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Lil Uzi Vert сказал, что покупает планету. Эксперты считают, что это мошенничество 14:30
На парад ВМФ в Петербурге пустили горожан, хотя власти не планировали собирать зрителей 14:16
VanderEdits/YouTube Русский моушен-дизайнер рассказал, как создавался опенинг к «Черной Вдове»
Русский моушен-дизайнер рассказал, как создавался опенинг к «Черной Вдове» 13:15
У метро «Белорусская» появится парк с местами для удаленной работы 12:50
В России выявили 24 072 новых случая коронавируса 11:31
Вышла игра «Вылечи Гитлера». В ней нужно избавить нацистского диктатора от психологических травм 11:01
МВД: В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами 10:05
Kevin C. Cox/Getty Images Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио — в стрельбе из пневматического пистолета
Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио — в стрельбе из пневматического пистолета 8:58
«Современник» изменил текст спектакля после жалобы «Офицеров России». В театре информацию опровергли Вчера в 22:28
Артемий Шерстюк обвинил бар «Интеллигенция» в незаконном использовании его картины Вчера в 21:09
В Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей из‑за видеообращения к Путину Вчера в 20:36
Спортивный крой и никаких каблуков: авиаперевозчик SkyUp сменит традиционную форму бортпроводниц Вчера в 20:13
alenapopova/Instagram Штаб Алены Поповой сообщил о травле со стороны «Мужского государства». Политик обратится в СК
Штаб Алены Поповой сообщил о травле со стороны «Мужского государства». Политик обратится в СК Вчера в 19:21
Грудинина не допустили до выборов, Уэст назвал дату релиза «Donda» и другие новости дня Вчера в 18:19 Дайджест
Кабмин Украины: санкции против Wildberries ввели из‑за продажи формы российской армии Вчера в 17:33
Всероссийскую перепись населения перенесли в третий раз. Она пройдет в октябре–ноябре 2021 года Вчера в 17:19
Пенелопа Крус, Антонио Бандерас и Оскар Мартинес снимают фильм в трейлере «Официального конкурса» Вчера в 16:41
Вышел трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос» Вчера в 16:01
KanyeWest/YouTube Канье Уэст выпустит альбом «Donda» 6 августа
Канье Уэст выпустит альбом «Donda» 6 августа Вчера в 15:54
США ужесточили критерии получения статуса астронавта. Такое решение вынесли в день полета Безоса Вчера в 15:19
Отключить рекламу

Русский моушен-дизайнер рассказал, как создавался опенинг к «Черной Вдове»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:15

Моушен-дизайнер Артем Отводенков, ранее принявший участие в производстве «Человека-паука: Вдали от дома», рассказал о создании вступительных титров к еще одному проекту Marvel — «Черной Вдове». Перепиской с ним поделился режиссер Максим Шишкин.

Титры к фильму про Вдову он делал вместе с дизайнером из Молдовы Владом Лысенко, так что они знали русскую культуру и подсказывали создателям, как в России прощаются с умершими и каких политиков узнает российский зритель.

«Через нас проходили все „клюквенные“ футажи в монтаже, мы объясняли, как проходят похороны (объясняли смысл гвоздик, например), рисовали русскоязычные интерфейсы и анимировали их и фотошопили злодея к русским политическим деятелям», — сказал Отводенков.

После просмотра «Черной Вдовы» фанаты отметили, что вступительные титры получились «одними из лучших и самых мрачных, что они видели». Несмотря на критику картины, один только опенинг «делает ее лучше большинства фильмов Marvel».

«Натуральный VHS-эффект» дизайнерам удалось получить с помощью старого телевизора: шаблон титров уместили в формат 4:3 и сняли на камеру Red. «Весь интерфейс Красной комнаты нарисован Владом Лысенко (тот, что из Молдовы, на тот момент работавший в студии со мной). Так что русского в этом фильме гораздо больше, чем можно подумать», — добавил Отводенков.

«А сам монтаж собирался как раз в студии Perception в Нью-Йорке на ноуте тремя разными монтажерами в течении пары месяцев. Круто, что ты (Максим Шишкин) заценил и я каким‑то боком тут причастен», — поделился дизайнер и добавил, что имена его и Лысенко можно заметить в финальных титрах «Черной Вдовы».

«Черная Вдова» вышла в российский прокат 8 июля. Главную роль сыграла Скарлетт Йоханссон, к ней присоединились Рейчел Вайс, Флоренс Пью и Дэвид Харбор (он отвечал на русскую анкету «Афиши Daily»).

События недели на afisha.ru
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Максим Шишкин
Дэвид Харбор
Скарлетт Йоханссон
Рейчел Вайс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить