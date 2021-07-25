Русский моушен-дизайнер рассказал, как создавался опенинг к «Черной Вдове»

Титры к фильму про Вдову он делал вместе с дизайнером из Молдовы Владом Лысенко, так что они знали русскую культуру и подсказывали создателям, как в России прощаются с умершими и каких политиков узнает российский зритель.

Моушен-дизайнер Артем Отводенков, ранее принявший участие в производстве «Человека-паука: Вдали от дома», рассказал о создании вступительных титров к еще одному проекту Marvel — «Черной Вдове». Перепиской с ним поделился режиссер Максим Шишкин .

«Через нас проходили все „клюквенные“ футажи в монтаже, мы объясняли, как проходят похороны (объясняли смысл гвоздик, например), рисовали русскоязычные интерфейсы и анимировали их и фотошопили злодея к русским политическим деятелям», — сказал Отводенков.

После просмотра «Черной Вдовы» фанаты отметили, что вступительные титры получились «одними из лучших и самых мрачных, что они видели». Несмотря на критику картины, один только опенинг «делает ее лучше большинства фильмов Marvel».

«Натуральный VHS-эффект» дизайнерам удалось получить с помощью старого телевизора: шаблон титров уместили в формат 4:3 и сняли на камеру Red. «Весь интерфейс Красной комнаты нарисован Владом Лысенко (тот, что из Молдовы, на тот момент работавший в студии со мной). Так что русского в этом фильме гораздо больше, чем можно подумать», — добавил Отводенков.

«А сам монтаж собирался как раз в студии Perception в Нью-Йорке на ноуте тремя разными монтажерами в течении пары месяцев. Круто, что ты (Максим Шишкин) заценил и я каким‑то боком тут причастен», — поделился дизайнер и добавил, что имена его и Лысенко можно заметить в финальных титрах «Черной Вдовы».

«Черная Вдова» вышла в российский прокат 8 июля. Главную роль сыграла Скарлетт Йоханссон, к ней присоединились Рейчел Вайс, Флоренс Пью и Дэвид Харбор (он отвечал на русскую анкету «Афиши Daily»).