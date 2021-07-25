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Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио — в стрельбе из пневматического пистолета

Семён Гудошников
Сегодня в 8:58

Россиянка Виталия Бацарашкина заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. На втором месте Антоанета Костадинова (239,4) из Болгарии, на третьем — китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).

Это первое золото российской команды на Олимпиаде. Также в ее копилке одна серебряная и одна бронзовая медаль.

Сейчас Россия занимает четвертое место в медальном зачете. На первом —Китай, на втором — Япония, на третьем — США.

Олимпийские игры продлятся в японской столице с 23 июля по 8 августа. Из‑за пандемии соревнования проходят без зрителей. Российская команда выступает под нейтральным флагом из‑за нарушения антидопинговых правил, а вместо гимна страны звучит фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

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