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Штаб Алены Поповой сообщил о травле со стороны «Мужского государства». Журналистка обратится в СК

Виктория Шанина
Сегодня в 19:21

Журналистка «Дождя» и кандидатка в Госдуму Алена Попова столкнулась с травлей из‑за поста основателя телеграм-канала «Мужское государство» Владислава Позднякова. Об этом сообщила активистка и участница штаба Дарья Серенко в своем твиттере.

Угрозы Поповой начали поступать 23 июля после эфира на телеканале «Дождь». В нем журналистка поддержала ведущих, которых начали травить участники «Мужского государства» из‑за интервью Анны Монгайт с однополой парой.

В тот же день Поздняков опубликовал в своем телеграм-канале ссылку на соцсети Алены, назвав выпуск канала «наглым враньем», а саму Алену Попову — «лживой ****** тварью».

«Алена уже сталкивалась с травлей, более того, она защищала жертв Позднякова, ведь прямые угрозы — это нарушение уголовного кодекса и не „просто обидные слова“, а реальное преступление. Алена решила собрать все известные случаи травли МГ и Поздняковым девушек и подать заявление в СК», — рассказала «Афише Daily» пресс-секретарь штаба Алены Поповой Лиза Лазерсон.

По словам Лазерсон, в штабе считают действия Владислава Позднякова поводом атаковать Алену перед выборами. Травля ставит ее под угрозу накануне большой публичной кампании.

«Лично я считаю, что ей появляться без охранника небезопасно. Но Алена — боец, она уже сталкивалась с подобным и это ее совершенно не пугает. Если расчет был на то, что она уйдет в тень, не дождутся», — заключила пресс-секретарь.

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