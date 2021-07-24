Россия потребовала указать Крым частью страны на сайте Олимпиады в Токио

Российское посольство в Японии направила требование Международному олимпийскому комитету исправить карту на сайте Олимпиады в Токио, где Крым включен в состав Украины. Об этом сообщается в фейсбуке дипмиссии.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт. <…> Исходим из того, что МОК и оргкомитет Токийской олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», — заявили в посольстве.

Речь идет о карте мира во всплывающем окне Olympics Cheer Zone, где фанаты могут выразить поддержку сборным. Изначально на ней между материковой частью Украины и Крымом была нарисована синяя линия, обозначающая сухопутную границу.

Накануне с подобным требованием обратилась украинская сторона. После появления карты пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко заявил, что посольствам страны в Японии и Швейцарии поручено разобраться в ситуации.

После требования со стороны Киева окно с картой временно перестало быть доступным. В данный момент на карте в разделе для болельщиков граница между Украиной и Крымом отсутствует.