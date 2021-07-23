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На сайте Олимпиады изобразили Крым частью России. После критики Киева это исправили

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:59

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым и Украина оказались разделены границей. После критики с украинской стороны это исправили.

Речь идет о карте мира во всплывающем окне Olympics Cheer Zone, где фанаты могут выразить поддержку своим сборным. На ней между материковой частью Украины и Крымом была нарисована синяя линия, обозначающая сухопутную границу.

После появления карты пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко заявил, что посольствам страны в Японии и Швейцарии поручено разобраться в ситуации. Тогда же окно с картой временно перестало быть доступным.

В данный момент на карте в разделе для болельщиков граница между Украиной и Крымом отсутствует.

В Международном олимпийском комитете извинились за инцидент. «Это досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — заявили в МОК.

В Кремле также отреагировали на ситуацию с картой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся «поводом для того, чтобы нашему посольству и в том числе спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы».

Крым присоединился к России по результатам регионального референдума в 2014 году. Украина, страны ЕС и США не признали результатов голосования и назвали присоединение полуострова аннексией. Российские власти отрицают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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