«Современник» изменил монолог главной героини после жалобы «Офицеров России». Оттуда убрали мат

Постановщики московского театра «Современник» подкорректировали монолог главной героини в спектакле «Первый хлеб». Первоначальная версия не понравилась «Офицерам России», пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на слова зрителей.

По сюжету пьяная героиня Лии Ахеджаковой приходит на могилу своего мужа, погибшего на войне в Афганистане. Монолог в этой сцене члены общественной организации расценили как оскорбление ветеранов.

22 июня «Офицеры России» пожаловались на постановку в Герпрокуратуру и мэрию столицы. В организации заявили, что в нее поступают «многочисленные обращения» от ветеранов, «которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества» со стороны постановщиков спектакля.

Также они посетовали на «неприкрытую пропаганду однополой любви» и слишком много ненормативной лексики. Изменить постановку «Офицеры России» просили до 23 июля.

Сорвать второй показ «Первого хлеба» угрожали активисты SERB. Они назвали постановку «очернением военной истории» и поставили похоронные венки у входа в театр.

Премьера спектакля «Первый хлеб» по пьесе Рината Ташимова прошла на сцене «Современника» 19 июля. Согласно описанию постановки на сайте театра, она рассказывает о жителях небольшого города, которые «зависли где‑то в безвременье — между настоящим и прошлым, цивилизацией и социальными пережитками». В центре спектакля оказываются молодые люди, которые не знают, что делать со своими жизнями, «не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну — на одну из десятков войн, идущих на планете».