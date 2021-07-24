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На главу «Комитета против пыток» составили протокол об участии в «нежелательной организации»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:39

Прокуратура в Нижнем Новгороде составила протокол об участии в деятельности «нежелательной организации» на члена СПЧ и главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина. Ему грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей, передает «Новая газета».

Из материалов административного дела следует, что Каляпину вменяют сотрудничество с чешской неправительственной организацией «Человек в беде». Издание отмечает, что в протокол внесены скриншоты публикаций с сайта «Комитета против пыток» от 2015, 2016 и 2017 годов с упоминанием НКО, хотя «нежелательной» ее признали только в 2019 году.

По делу назначили политологическую экспертизу, которую в том числе проведет доцент Нижегородского государственного университета.

Заявление на Каляпина составил бывший участник Общероссийского народного фронта (ОНФ) Илья Савинов, известный в Нижнем Новгороде как «борец с оппозицией». В доносе он утверждает, что «Комитет против пыток» получает иностранное финансирование. На фото жалобы видно, что дата написания исправлена от руки — с 21 января на 13 марта.

Ранее Савинов жаловался на форум «Свободные люди», организованный «Открытой Россией», и фигурировал в деле журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение в октябре 2020 года.

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