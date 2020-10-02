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Нижегородская журналистка покончила с собой напротив здания МВД

Семён Гудошников
Сегодня в 17:26

Главред нижегородского издания «Коза Пресс» Ирина Славина покончила с собой напротив здания МВД. Об этом пишет Baza, «Подъем» со ссылкой на пресс-службу ведомства подтверждает, что рядом с региональным управлением МВД действительно покончила с собой женщина, однако ее личность не уточняется.

За несколько минут до трагедии Славина написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». «Медиазона» сообщает, что телефон журналистки недоступен.

По информации Baza, женщину пытались спасти прохожие и сотрудники МВД. Однако, как заявили в пресс-службе МЧС, пострадавшую спасти не удалось.

Накануне у Славиной прошел обыск по делу о «нежелательной организации», которое возбудили против нижегородского предпринимателя и пастафарианца Михаила Иосилевича. Вот как сама журналистка описала произошедшее:

До этого в отношении Ирины Славиной было возбуждено несколько административных дел, связанных с ее журналистской деятельностью и гражданской позицией. Так, в июне на нее завели дело по статье о «распространении заведомо ложной информации» за публикацию о жителе города Кстово, который, по данным Славиной, вернувшись из Испании не соблюдал карантин, хотя был заражен коронавирусом. В полиции тогда сказали, что герой статьи не выходил из дома.

Еще одно административное дело на главреда «Козы Пресс» завели из‑за поста в фейсбуке. После того как в Шахунье открыли мемориальную доску в честь Сталина, журналистка предложила переименовать этот город в «Ша***ню» (ерунду). За это с журналистки взыскали 70 тыс. рублей.

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