Нижегородская журналистка покончила с собой напротив здания МВД

Главред нижегородского издания «Коза Пресс» Ирина Славина покончила с собой напротив здания МВД. Об этом пишет Baza, «Подъем» со ссылкой на пресс-службу ведомства подтверждает, что рядом с региональным управлением МВД действительно покончила с собой женщина, однако ее личность не уточняется.

За несколько минут до трагедии Славина написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». «Медиазона» сообщает, что телефон журналистки недоступен.

По информации Baza, женщину пытались спасти прохожие и сотрудники МВД. Однако, как заявили в пресс-службе МЧС, пострадавшую спасти не удалось.

Накануне у Славиной прошел обыск по делу о «нежелательной организации», которое возбудили против нижегородского предпринимателя и пастафарианца Михаила Иосилевича. Вот как сама журналистка описала произошедшее: