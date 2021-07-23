Группа «Влажность» выпустила однокадровый клип на новый сингл «Привет»

Московская панк-рок-группа «Влажность» выпустила новый сингл «Привет» в поддержку своего грядущего осеннего альбома. Вместе с треком вышел и клип, посмотреть который можно на ютьюбе.
Видео снято одним кадром. Его главный герой — фронтмен коллектива Никита Соколов — ходит по темным коридорам квартиры и пытается кого‑то найти (возможно, самого себя).
Послушать живое исполнение сингла можно будет на большом сольном концерте «Влажности» Петербурге. Группа выступит на «Бумажной фабрике» 17 сентября.
В марте «Влажность» выпустила грустный сиквел своего прошлогоднего EP «Ультранасилие». Специально для «Афиши Daily» Никита Соколов рассказал о каждой песне с альбома.