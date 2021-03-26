Московская группа «Влажность», играющая нервозный и неуютный альт-рок, выпустила сиквел своего прошлогоднего EP «Ультранасилие». Грязи стало меньше, громкость убавилась, зато стало больше какого‑то совершенно неизбывного отчаяния. Нет в этом марте пластинки более печальной. Мы попросили лидера группы Никиту Соколова рассказать о каждой песне с EP.

«Никуда Не Надо Сегодня»

Риффы капают с гитары тяжелыми каплями запекшейся крови. Истошный крик разрывает пустоту одиночества. Сегодня я никого не хочу видеть, даже тебя. Просто оставьте меня наедине с опасными мыслями. Нам так хорошо вместе. «Не хочу быть как ты»

Хватит тыкать меня лицом в мои неудачи и пытаться загнать меня в стойло со стабильной зарплатой, к которому так привыкло ваше поколение.

Я сам споткнусь и поднимусь тоже сам, потому что знаю, куда иду. Вы это уяснили? Вот и славно, ведь я по-прежнему вас люблю.

«Алкоголь»

Я нашел что‑то на дне стакана. Покой? Возможно. Смысл? Кто знает. Главное, что моя жажда отгородить себя от белого шума чужих глоток нашла общий язык с содержимым бутылок разных форм и цветов. И на эти пару недель они точно лучшие друзья! «Места»

Давай включим эту песню и будем танцевать. По отдельности. В разных местах. Думая друг о друге. Твой Никита. «Маленькая Ложь»

Может мы все-таки встретимся и поговорим? Я очень скучаю. Я хочу все вернуть. Я изменился. Я не хочу пропадать из твоей жизни. Я, Я, Я! Прости. Все понимаю. Да, пока… «Был у Психолога»

Держите мою голову и делайте с ней все, что хотите. Я вам даже заплачу. Распутайте раскалённой вилкой этот живучий, неистово пульсирующий клубок из нервов, тревог и агрессии. Не надо меня жалеть! Я уже ничего не боюсь — действуйте! Посмотрим, на что вы способны!