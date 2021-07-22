Warner Bros. показала новый трейлер «Дюны» с Тимоте Шаламе в главной роли

Студия Warner Bros. выпустила новый трейлер «Дюны» Дени Вильнева («Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049»). Картина выйдет на большие экраны 14 октября.

Действие «Дюны» происходит в будущем и рассказывает о молодом аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета Арракис, где добывают самое ценное вещество — спайс. За него борются самые могущественные семьи мира, ведь те, кто получает контроль над спайсом, могут управлять Вселенной.