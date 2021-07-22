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В киноцентре «Октябрь» пройдет спецпоказ «Унесенных призраками». Фильм представит Антон Долин

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:45

В киноцентре «Октябрь» 25 июля пройдет спецпоказ аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Фильм представит кинокритик и главред журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Спецпоказ организуют к 20-летию картины, удостоенной премии «Оскар» и главного приза Берлинского кинофестиваля. Она рассказывает о девочке Тихиро и ее родителях, которые попадают в загадочный пустынный город и оказываются там в плену у колдуньи.

«Унесенные призраками» считается одной из самых известных анимационных работ Миядзаки и одним из самых популярных фильмов Японии. В феврале стало известно, что аниме адаптируют для театральной сцены.

В прошлом году «Унесенные призраками», как и еще 20 картин основанной Хаяо Миядзаки компании Studio Ghibli, появились на платформе Netflix. Впервые в истории их сделали доступными в дубляже на 20 языках и с субтитрами на 28 языках.

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