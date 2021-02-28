«Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки превратят в спектакль

Аниме-фильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки станет спектаклем. Об этом сообщает IndieWire.

Премьера постановки состоится в Токио в феврале следующего года, после чего ее покажут в Осаке, Фукуоке, Саппоро и Нагое. О планах адаптировать представление для других стран, пока не говорится.

Режиссером выступит британец Джон Кэрд, известный по работе над спектаклем «Отверженные». Роли исполнят Канна Хасимото и Моне Камисираиси, озвучившая одну из главных героинь в полнометражном аниме «Твое имя».

Лента «Унесенные призраками» рассказывает о 10-летней девочке Тихиро, которая переезжает в новый дом. По дороге она попадает в мир призраков и богов, из которого пытается выбраться и спасти маму и папу.

В прошлом году «Унесенные призраками», как и еще 20 картин основанной Хаяо Миядзаки компании Studio Ghibli, появились на платформе Netflix. Впервые в истории их сделали доступными в дубляже на 20 языках и с субтитрами на 28 языках.