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Лейбл Believe подал в суд на Atlantic Records из‑за альбома The Limba

Семён Гудошников
Сегодня в 16:59

Музыкальный дистрибьютер Believe подал иск в Арбитражный суд Московской области на Atlantic Records Russia. Там считают, что российское подразделение американского лейбла нарушило правила добросовестной конкуренции. Об этом «Афише Daily» рассказали представители дистрибьютера.

Причиной спора стал альбом казахстанского музыканта The Limba «Anima», который выйдет на Atlantic 23 июля. В компании говорят, что лейбл объявил о сотрудничестве с музыкантом и выходе его нового альбома, несмотря на действующий контракт с Believe.

Представители дистрибьютера отметили, что неоднократно информировали Atlantic Records и The Limba о нарушении, но урегулировать ситуацию в досудебном порядке не удалось. В Believe назвали действия Atlantic не только неэтичными, но и нарушающими закон о защите конкуренции, а также Конвенцию по охране промышленной собственности.

По словам представителей Believe, «практика по переманиванию артистов не способствует выстраиванию честных и прозрачных правил поведения среди конкурентов», а поощрение таких действий «может создать опасную ситуацию по монополизации рынка».

Believe — французская компания, которая была дистрибьютером российского лейбла Zhara Music. В марте 2021 года «Жару» приобрела Warner Music Group и превратила ее в российское подразделение Atlantic Records.

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