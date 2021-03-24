Warner Music купил лейбл Zhara Music. Его превратят в российское подразделение Atlantic Records

Warner Music Group купил 100% российского лейбла Zhara Music, рассказали «Афише Daily» представители американского концерна. В результате сделки Zhara Music проведет ребрендинг и станет российским подразделением Atlantic Records.

Все артисты российского лейбла станут частью Atlantic Records Russia. Среди них Моргенштерн, Слава Марлоу, HammAli & Navai, ЛСП, Dava и другие. Первым музыкантом, подписанным на Atlantic Records Russia, стал Моргенштерн, а первым альбомом, выпущенным на нем, будет «Когда хорошему человеку плохо» от HammAli & Navai.

Возглавит Atlantic Records Russia Бахтияр Алиев (Bahh Tee), который основал Zhara Music в 2018 году вместе с Эмином Агаларовым (Emin). Агаларов сосредоточится на своих бизнес-проектах и творчестве, оставаясь одним из ведущих артистов лейбла.

Генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов займется стратегическим руководством Atlantic Records Russia. Юридическая и финансовая поддержка, регистрация каталога и дистрибуция контента будут выполняться командой Warner Music Russia.

В августе прошлого года бывшая жена Бахтияра Алиева Фаргана Гасанова рассказала, что супруг ее постоянно избивал. По словам девушки, Алиев мог взять ее за волосы и таскать по полу, выкручивать руки и «орать в уши так, что было больно».

Кроме того, Алиев, говорила экс-супруга, изменял ей, унижал и угрожал: например, говорил, что ее голова стоит 300 тыс. рублей. Когда девушка рассталась с Bahh Tee, то пошла к психологу, потому что думала о суициде. После развода, отмечала Алиева, она осталась ни с чем, хотя помогала мужу развивать карьеру и бизнес.