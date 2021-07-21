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СК не обнаружил следов пребывания людей в частной тюрьме в Ленобласти

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:45

Следователи не нашли следов пребывания людей в подземной частной тюрьме с крематорием во Всеволожском районе в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК по региону Марию Добрынину.

По ее словам, бункер неоднократно осмотрели свидетели и криминалисты следственного управления при участии криминалистов ГСУ СК России.

«Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Еще раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено», — сказала она.

Добрынина уточнила, что частная тюрьма была обнаружена в ходе расследования убийства мужчины, тело которого обнаружили в автомобиле на трассе Сортавала — Петербург. Следствие установило, что выстрелы производились из другого автомобиля, который позже направился в сторону одного из домов во Всеволожском районе.

Она добавила, что участок земли с найденной постройкой принадлежит гражданину, который неоднократно был опрошен в качестве свидетеля. Он рассказал, что никогда ранее не бывал на участке и не проводил какие‑либо строительные работы.

По его словам, право собственности было оформлено по просьбе знакомого, который в свою очередь выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад. В настоящее время вход в подвал засыпан песком по обращению собственника в местную администрацию.

«Следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством, в том числе касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения», — сказала Добрынина.

В связи с резонансом в социальных сетях глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подготовить подробный доклад об обстоятельствах обнаружения подземного бункера.

19 июля в 44 километрах от Петербурга в коттеджном поселке Новый Петербург журналисты издания 47news обнаружили заброшенную частную тюрьму с крематорием. По словам издания, он похож на типичный следственный изолятор с камерами, которые закрываются на замки, как в бывшем петербургском СИЗО «Кресты».

Журналистам удалось выяснить, что год назад в доме работал Следственный комитет. Хозяйка ближайшего дома рассказала журналистам, что знала о существовании тюрьмы, она «помнит изыскания Следкома и полиции».

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