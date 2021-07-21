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Школьная майка ЛеБрона Джеймса продана на аукционе за рекордную сумму

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:01

Баскетбольная майка ЛеБрона Джеймса из средней школы продана за 512 тыс. долларов на аукционе Juliens в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал Oregon Live.

Таким образом установлен новый рекорд по стоимости проданной баскетбольной майки. Раньше он принадлежал президенту США Бараку Обаме, майка которого была продана за 192 тыс. долларов в 2020 году.

В феврале 2002 года баскетболист сфотографировался, в проданной джерси школы Сент-Винсент — Сент-Мэри для обложки журнала Sports Illustrated, на которой написано «Избранный».

Баскетболист ЛеБрон Джеймс родился 30 декабря 1984 года в штате Огайо. После окончания школы в 2003 году он сразу попал в команду NBA «Кливленд Кавальерс», а в 2018 году баскетболист подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Он четыре раза был признан лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

В начале июля компания Warner Bros. выпустила коллекцию из 91 тыс. NFT-токенов, в рамках пиар-компании фильма «Космический джем: Новое поколение». В серии невзаимозаменяемых токенов представлены восемь персонажей из «Looney Tunes», включая Багза Банни, Твити, Даффи Дака и Порки Пиг. А также предмет с баскетболистом ЛеБроном Джеймсом, который сыграл киноленте одну из главных ролей.

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