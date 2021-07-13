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Warner Bros. выпустила серию NFT-токенов с Багзом Банни, Твити и ЛеБроном Джеймсом

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:08

Компания Warner Bros. выпустила коллекцию из 91 тыс. NFT-токенов с персонажами из анимационного фильма «Космический джем: Новое поколение». Об этом сообщает издание Variety.

Warner Bros. начала бесплатную раздачу токенов за регистрацию на сайте NFT-торгов Nifty’s и за посты в социальных сетях. Остальные NFT можно приобрести за 2,99 долларов за штуку.

В серии невзаимозаменяемых токенов представлены восемь персонажей из «Looney Tunes», включая Багза Банни, Твити, Даффи Дака и Порки Пиг. А также предмет с ЛеБроном Джеймсом из сиквела «Космический джем».

По сюжету «Космического джема: Новое поколение» сын баскетболиста ЛеБрона Джеймса попадает в виртуальную реальность, и спортсмен отправляется на его поиски. Чтобы спасти мальчика, ему придется сыграть с космическими злодеями в баскетбол.

Российская премьера запланирована на 15 июля этого года.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это уникальный цифровой контент записанный в блокчейне. Он предоставляет право собственности на работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

30 июня создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли продал исходный код в виде NFT за 5,4 млн долларов. Вместе с файлом с исходным кодом покупатель получил документы с инструкцией по использованию технологии, анимированное 30-минутное видео с записью кода, письмо Бернерса-Ли и цифровой плакат с изображением кода и подписью автора.

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