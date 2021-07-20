«Раёк» выпустил клип на «Ранний рай», в котором влюбленные сгорают в огне

Украинский дуэт «Раёк» выпустил клип на трек «Ранний рай». В нем участники группы в образах пожарных-маньяков разжигают чувства — в буквальном смысле они разбрасываются огнем из огнетушителей, преследуя влюбленную парочку.

По заброшенной промзоне гуляют парень и девушка в поисках укромного места, чтобы остаться наедине. Хоть они и не замечают, но за ними по пятам ходят Оксана Несененко и Павел Слободянюк из «Раёк». Они-то и заставят влюбленных сгорать от охвативших их чувств.