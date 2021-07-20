«Раёк» выпустил клип на «Ранний рай», в котором влюбленные сгорают в огне

Украинский дуэт «Раёк» выпустил клип на трек «Ранний рай». В нем участники группы в образах пожарных-маньяков разжигают чувства — в буквальном смысле они разбрасываются огнем из огнетушителей, преследуя влюбленную парочку.
По заброшенной промзоне гуляют парень и девушка в поисках укромного места, чтобы остаться наедине. Хоть они и не замечают, но за ними по пятам ходят Оксана Несененко и Павел Слободянюк из «Раёк». Они-то и заставят влюбленных сгорать от охвативших их чувств.
«Здесь и метафора раннего „выгорания“ чувств, и отсылка к утопическому будущему, где пожарные не тушат, а наоборот, поджигают, и аллюзии на серийных убийц, охотящихся за молодыми парами», — объяснили «Медузе»* исполнители, что они хотели сказать.
Ролик сняли Андраник Берберян и Екатерина Лемешинская, а главные роли сыграли актеры Кирилл Николаев и Дарья Творонович.
«Ранний рай» — заглавная песня дебютного альбома дуэта «Море огня», она также вошла в ежемесячный плейлист «Афиши Daily» с актуальной местной музыкой.
* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.