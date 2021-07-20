В России выявили 23 770 случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 23 770 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 863 заболеваний меньше, чем вчера.
Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 4007 до 3188 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская и Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область, а также Пермский край.
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 6 006 536. За последние сутки выздоровели 22 218 человека, за все время с начала пандемии — 5 382 213. За сутки умерли 784 пациентов, за весь период — 149 922.
В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 190,5 млн человек, более 4 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (33,7 млн), на втором — Индия (31,1 млн), на третьем — Бразилия (19,3 млн), на пятом — Франция (5,7 млн).