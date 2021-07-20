В России выявили 23 770 случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 23 770 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 863 заболеваний меньше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 4007 до 3188 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская и Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область, а также Пермский край.